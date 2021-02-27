Альварес за три раунда расправился с Йилдиримом

Чемпион мира по версии WBA и WBC во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) победил техническим нокаутом в третьем раунде турка Авни Йилдирима (21-3, 12 КО).
С первых минут боя инициатива была у Альвареса, который в третьем раунде отправил противника в нокдаун правым прямым. Прийти в себя после него до конца турок не смог и за время перерыва по окончании раунда, а после этого его угол отказался от продолжения боя.
Следующим соперником Альвареса может стать чемпион мира по версии WBO британец Билли Джо Сондерс.
Как сообщал NEWS.ru, главным событием турнира UFC в Лас-Вегасе стал поединок тяжеловесов, в котором непобеждённый француз Сириль Ган победил единогласным решением судей голландца суринамского происхождения Жаирзинью Розенстрёйка.