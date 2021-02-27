Альварес за три раунда расправился с Йилдиримом

https://static.news.ru/photo/d29f8916-797d-11eb-bb86-96000091f725_660.jpg Сауль Альварес Фото: Craig Durling/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион мира по версии WBA и WBC во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) победил техническим нокаутом в третьем раунде турка Авни Йилдирима (21-3, 12 КО).

С первых минут боя инициатива была у Альвареса, который в третьем раунде отправил противника в нокдаун правым прямым. Прийти в себя после него до конца турок не смог и за время перерыва по окончании раунда, а после этого его угол отказался от продолжения боя.

Следующим соперником Альвареса может стать чемпион мира по версии WBO британец Билли Джо Сондерс.

Как сообщал NEWS.ru, главным событием турнира UFC в Лас-Вегасе стал поединок тяжеловесов, в котором непобеждённый француз Сириль Ган победил единогласным решением судей голландца суринамского происхождения Жаирзинью Розенстрёйка.