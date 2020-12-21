Альварес победил Смита и стал чемпионом мира в суперсреднем весе

https://static.news.ru/photo/125de23c-4288-11eb-968f-fa163e074e61_660.jpg Сауль Альварес Фото: canelo/instagram.com

Мексиканский боксёр Сауль Альварес победил британца Каллума Смита в бою за титул чемпиона мира по версиям WBC и WBA в суперсреднем весе (до 76,2 кг).

Бой прошёл в Сан-Антонио (штат Техас, США) и завершился единогласным решением судей. Двое арбитров дали счёт 119:109, один — 117:111 в пользу мексиканца.

Для Смита это поражение стало первым в карьере. В активе 30-летнего британца до этого момента было 27 побед (19 нокаутом) в 27 поединках. Альварес одержал 54-ю победу (36 досрочных) при одном поражении и двух ничьих.

19 декабря NEWS.ru писал, что казахстанский боксёр, чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) победил техническим нокаутом в седьмом раунде поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) на турнире во Флориде.