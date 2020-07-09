Алоян проведёт бой за титул временного чемпиона WBA

Чемпион WBA Gold во втором наилегчайшем весе россиянин Михаил Алоян сразится за титул временного чемпиона мира по той же версии с колумбийцем Пабло Каррильо. Поединок пройдёт в Кемерово 16 октября.
Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, в случае успеха в этом бою Алоян оспорит полноценный титул WBA 9 декабря в Новосибирске, о чём договорились генеральный секретарь ФБР Умар Кремлёв и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Как писал NEWS.ru, президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал возможное возобновление карьеры ирландского бойца Конора Макгрегора.
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