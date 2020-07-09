Алоян проведёт бой за титул временного чемпиона WBA

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Президент Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт прокомментировал возможное возобновление карьеры ирландского бойца Конора Макгрегора.

С Конором происходит то, что случается с бойцами, когда они получают очень много денег. Он чрезвычайно богат. Сейчас он на той стадии карьеры, когда ему осталось провести пару боёв. Он...