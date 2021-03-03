Алистар Оверим и Джуниор Дос Сантос уволены из UFC

https://static.news.ru/photo/96e28e34-7c91-11eb-a9bf-96000091f725_660.jpg Оверим Фото: metaratings.ru

Промоушен смешанных единоборств UFC (Ultimate Fighting Championship — «Абсолютный бойцовский чемпионат») расстался с бойцами супертяжёлого веса Алистаром Оверимом и Джиниором Дос Сантосом.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», причины увольнения бойцов не называются.

Экс-чемпион UFC в супертяжёлом весе Дос Сантос начал выступать в промоушене в 2008 году. За время карьеры 37-летний бразилец одержал 21 победу и потерпел 9 поражений.

Алистар Оверим вошёл в UFC в 2011 году, уже будучи состоявшейся звездой ММА. 40-летний нидерландец одержал в октагоне 47 побед и потерпел 19 поражений.

Ранее NEWS.ru сообщил, что боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, заявил о завершении спортивной карьеры.