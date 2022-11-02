Алексей Тищенко: о каком позоре говорит Кличко?! Легенда российского бокса ответил Кличко, похвалил Усика и рассказал о собственном возвращении на ринг после 11-летнего перерыва

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Алексей Тищенко

Двукратный олимпийский чемпион 38-летний Алексей Тищенко в интервью NEWS.ru рассказал о своем возвращении на ринг после 11-летнего перерыва, ответил Владимиру Кличко, который раскритиковал допуск россиян к международным стартам, и назвал Дмитрия Бивола фаворитом поединка с Хильберто Рамиресом.

«Хотелось не опозориться при своих»

— Алексей, как это было — провести бой после 13-летнего перерыва и победить в убедительной манере Неомара Сермено в родном городе?

— Было сложно. Основная проблема заключалась в подготовке, принятии самого решения провести бой. Нельзя было плохо выглядеть при своих трибунах. Я подходил серьезно к этому решению, поэтому были сложности. Тренировался со сборной России в Кисловодске. Конечно, было бы более красочно и зрелищно завершить бой досрочно, но соперник не лыком шит. Да и цели у меня такой не было. Хотелось просто показать красивый бокс и не опозориться при своих зрителях. Сделал максимум из двух месяцев подготовки. Сам понимал, что и скорость уже не та. За молодыми я физически не успеваю. Упор был сделан на то, чтобы не устать за четыре раунда, выдерживая хотя бы средний темп. Думаю, что это получилось.

— После боя не было ощущения, что не все показали на ринге?

— Нет. Я и до боя понимал, что это разовая акция. После поединка убедился в этом. Всему свое время.

«В чем позор?»

— Для вас стало неожиданностью решение вернуть российских боксеров к международным соревнованиям?

— Да. Очень неожиданное. Как и для большинства спортсменов, тренеров и любителей спорта. Конечно, это очень приятно. В очередной раз сообщество бокса в лидерах с такими новостями. Таким образом, федерация бокса показывает пример другим международным федерациям. Политика вне спорта. Ничего смешивать не надо. Пускай спортсмены выступают. От этого выигрывают сам спорт, зрелищность и так далее.

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— Швеция и Финляндия отказались из-за этого принимать участие в международных соревнованиях. Не последуют ли их примеру другие страны?

— Это возможно, но такие решения они будут принимать по собственному желанию, а не под нажимом и политическим давлением вышестоящих структур. В целом это не изменит расклада сил в международном боксе. Все лидеры будут выступать. Рано или поздно все вернется на круги своя.

— Владимир Кличко охарактеризовал решение вернуть россиян в бокс словами «посмешище» и «позор». Как вы прокомментируете?

— В чем позор?! Я не понимаю. Он считает, что после этого решения федерация развалится? Время покажет. Подождем, как будет складываться ситуация. Ближайшее крупное соревнование — это чемпионат мира, который пройдет через год. Времени достаточно много. Ситуация может измениться в любую сторону. Но сам чемпионат мира, который проведет Международная федерация бокса, покажет, сколько стран приедет, кто к кому и как относится. Тогда будет понятно. Прав он был или неправ.

— В каких федерациях могут последовать примеру боксеров и тоже допустить россиян?

— Где у нас хорошие отношения с федерациями? Борьба, фехтование... Сложно судить. Все зависит от взаимоотношений и общей мировой конъюнктуры.

— Будет ли бокс представлен на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе?

— Мне хочется, чтобы был. Развитие событий может быть любым. Но такие разговоры ходят давно. Я готовился к Олимпийским играм в Афинах 2004 года, и тоже такие слухи были. Уже тогда спрашивали, как я к этому отношусь. Как? Плохо отношусь. Хочу поехать на Олимпиаду. С одной стороны, нет дыма без огня и требования МОК свои предъявляет. Поэтому эта новость не усилит позиции международной федерации в данном вопросе.

Фото: Jan Huebner/Lakomski via Global Look Press Владимир Кличко

В Токио федерация не была допущена к проведению этих соревнований, поэтому сложно сказать, и хочется, чтобы бокс остался в программе Олимпийских игр. В любом виде, хоть проводить его будет МОК, хоть федерация. Лишь бы остался бокс в олимпийской семье, как один из самых старых видов программы.

«А у тебя есть протрузия?»

— На встрече со студентами вы рассказали, что у вас есть два высших образования. Зачем столько?

— В один момент я почти рвался кандидатскую защищать. Когда выступаешь, вокруг находится много людей, которые говорят: «Надо, надо, пригодится». Ладно, пусть будет. Когда ввязался в бой, уже думаешь: «Зачем я это сделал?» Столько сразу обязательств. Учеба много времени отнимает, а отступать — не мое. Приходится доводить до конца.

— Пригодилось хоть?

— Пока не очень. Но я думаю, что, может быть, не пришло время.

— Еще на той встрече спрашивали про тяжелые травмы, но вопрос адресовали не вам. Вы травмировали шейный отдел позвоночника. Насколько карьера стоила этой травмы?

— Не такая она тяжелая. Протрузия межпозвоночных дисков, наверное, есть у каждого второго, кому исполнилось 35 лет. А может и раньше проявиться.

— Не пугайте, мне 35.

— Есть протрузия?

— (Смех.)

— Будет. Не столько занятия боксом послужили этому... Но бокс высших достижений — это не физкультура. Физкультура — это здоровье, а спорт высших достижений работает на износ организма и не прибавляет здоровья. Но каких-то массовых катастрофичных последствий в нашем виде спорта нет. Есть единичные трагичные случаи. Это контактный вид спорта. Но будет обманом заявлять, что бокс — плохой вид спорта, в котором только бьют по голове. А гимнастика такая хорошая? Там по голове не бьют, но руки, ноги, позвоночник сломать можно, и пострадать гораздо сильнее, чем в боксе. Такая грань: что хуже — сотрясение мозга или перелом позвоночника? Кто что выберет? Конечно, ничего. Лучше быть здоровым, тогда нужно заниматься физкультурой, а спорт высших достижений подразумевает травмы.

«Братья Кличко родились в удачное время»

— Давайте поговорим чисто про бокс. Александр Усик является лучшим боксером в истории Украины?

— По регалиям — да. На одном уровне с Василием Ломаченко, но Ломаченко два раза выиграл Олимпиаду, а Усик — один. Поэтому в любительском боксе — нет, а в профессиональном дошел до уровня Владимира Кличко. Долголетие Владимира на вершине с титулами было очень долгим. Александр от этого далек. К тому же он не собрал все титулы. Как мне кажется, титулами он будет владеть меньше времени, чем Кличко. Усик просто не проведет столько времени в спорте.

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Александр Усик

— Но, с другой стороны, Усик запомнился своими победами, а Кличко — поражениями.

— Если честно, современная плеяда тяжелого веса более интересная и интригующая, чем была во времена Кличко. Тогда все понимали, что нет соперников, способных составить конкуренцию Владимиру. Братья Кличко в этом не виноваты. Они родились в удачное время. Здесь же прямо острая конкуренция. Мне было бы очень интересно посмотреть бой Усика с Тайсоном Фьюри.

— В чем вы видите шанс Александра?

— В его технике и интеллекте. Он более умный, способный и талантливый боксер. С другой стороны, Фьюри неудобен за счет своей нестандартности. У него большие антропометрические данные. Классическому боксеру, привыкшему к правильным движениям, будет сложно подстроиться под бойца с непонятной техникой. В этом есть определенные сложности. Фьюри не такой техничный, но берет своей нестандартностью.

«Биволу предстоит конкурентный бой»

— Дмитрий Бивол уже побил лучшего боксера мира, поэтому в его поединке с Хильберто Рамиресом будет 12:0 по раундам?

— Хотелось бы увидеть. Но есть опасения. Что касается поединка с Саулем Альваресом, это был не его вес. И это было заметно, но ни в коем случае не умаляет заслуг Дмитрия Бивола. Я думал, что он не сможет выиграть этот бой. Он приятно удивил и отлично провел бой. Один из немногих боев, который мне за последнее время очень понравился. Что касается встречи с Рамиресом, будут сложности...

Фото: dmitrybivol/vk.com Дмитрий Бивол

— Будет сложнее, чем с Альваресом?

— Да, сложнее. Соперник упертый и неуступчивый. Рамирес реально может составить конкуренцию. Я бы хотел быть уверенным в победе Дмитрия, но так сказать не могу. Конечно, желаю ему победы, но бой будет очень конкурентным, и победа будет трудной.

— В процентном соотношении Бивол насколько фаворит?

— 60 на 40.