Александра Емельяненко предостерегли о возможной смерти

https://static.news.ru/photo/ea4619ca-d27b-11eb-9a10-96000091f725_660.jpg Александр Емельяненко Фото: alexemelyanenko/instagram.com

Рамазан Исмаилов, старший брат и тренер бывшего соперника Александра Емельяненко Магомеда Исмаилова предостерёг Александра о возможной смерти от алкоголизма в интервью Youtube-каналу «Ушатайка».

Если Емельяненко не остановится, это может привести к смерти. Можно инвалидом стать. Даже как мы видели в последний раз — такое состояние может быть у человека. Просто может забыть о спорте, — рассказал Исмаилов.

Также тренер отметил, что Емельяненко нужно самому захотеть закодироваться и искать выходы для решения проблемы, а если он верующий, то просить об этом у бога. В ином случае Емельяненко, по мнению Исмаилова сможет участвовать только в шоу-поединках с такими соперниками, как Джиган.

Как сообщалось ранее, Фёдор Емельяненко негативно высказался о возможном поединке брата с Джиганом, заявив, что рэперы должны выступать на сцене, а бойцы драться друг с другом.