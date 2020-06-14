Единоборства

Александр Емельяненко заявил о женитьбе после боя с Минеевым

16:26, 14 июня 2020 24
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал, что планирует свадьбу после поединка с Владимиром Минеевым.

Как Минеева побью, женюсь на любимой своей. Женюсь, — сказал Емельяненко в сторис на своей странице в Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская лига смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat возобновит деятельность АСА 106 турниром 11 июля, а 24 июля проведёт в Москве бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Атлетическая комиссия организации создаст протокол безопасности для ближайших турниров, а состав участников, место и условия проведения будут зависеть от эпидемиологической ситуации.

Поединок Емельяненко с Минеевым должен пройти после боя с Исмаиловым.

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