Александр Емельяненко заявил о женитьбе после боя с Минеевым

https://static.news.ru/photo/8e815088-ae4a-11ea-a6d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал, что планирует свадьбу после поединка с Владимиром Минеевым.

Как Минеева побью, женюсь на любимой своей. Женюсь, — сказал Емельяненко в сторис на своей странице в Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская лига смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat возобновит деятельность АСА 106 турниром 11 июля, а 24 июля проведёт в Москве бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Атлетическая комиссия организации создаст протокол безопасности для ближайших турниров, а состав участников, место и условия проведения будут зависеть от эпидемиологической ситуации.

Поединок Емельяненко с Минеевым должен пройти после боя с Исмаиловым.