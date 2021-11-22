Александр Емельяненко выразил готовность провести бой со Шлеменко

Известный российский боец смешанных боевых искусств, экс-чемпион ProFC в тяжёлом весе Александр Емельяненко заявил, что готов сразиться с бывшим обладателем титула Bellator в средней категории Александром Шлеменко. В интервью Sport24 идею проведения данной схватки выразил глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев, а сам спортсмен поддержал её.

Идея — бомба. Они стилистически подходят друг другу, могут на руках подраться — руки и ноги, меньше борьбы. Они оба — две легенды. А что за вывеска будет: Емельяненко и Шлеменко! С ума сойти, — сказал Гаджиев.

В свою очередь Емельяненко признался, что готов сразиться со Шлеменко.

За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 37 боёв, в которых одержал 29 побед (25 — досрочно), потерпел восемь поражений, а ещё одна схватка была признана несостоявшейся. Александр известен по выступлениям в японском промоушене PRIDE, в 2010 году победил Энди Бегтссона и взял пояс чемпиона ProFC.

Шлеменко провёл 75 боёв, одержал 61 победу (43 — досрочно), потерпел 13 поражений, а ещё один бой был признан несостоявшимся. В 2013 году россиянин завоевал титул Bellator в среднем весе. После чего провёл три успешные защиты.

Ранее Емельяненко в своеобразной манере поприветствовал своего будущего соперника по главному поединку вечера турнира AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре бразильца Марсио Сантоса. Ветеран PRIDE опубликовал сообщение в социальной сети Instagram, в котором заострил внимание на одной из черт внешности противника.