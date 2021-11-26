16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Александр Емельяненко в первом раунде проиграл Сантосу

23:07, 27 ноября 2021
Александр Емельяненко в первом раунде проиграл Сантосу Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу на AMC Fight Nights 106.

Бой прошёл 27 ноября в Сыктывкаре и завершился в первом раунде удушающим приёмом в исполнении Сантоса. Россиянин сдался за минуту до конца стартового раунда.

Для 40-летнего Емельяненко это поражение стало девятым в профессиональной карьере при 29 победах. 

32-летний бразилец выиграл 16-й бой при шести поражениях. 

Ранее в субботу экс-чемпион ACA Евгений Гончаров оценил форму Александра Емельяненко перед боем с Марсио Сантосом и назвал россиянина лёгкой добычей. 

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео