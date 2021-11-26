Александр Емельяненко в первом раунде проиграл Сантосу

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу на AMC Fight Nights 106.

Бой прошёл 27 ноября в Сыктывкаре и завершился в первом раунде удушающим приёмом в исполнении Сантоса. Россиянин сдался за минуту до конца стартового раунда.

Для 40-летнего Емельяненко это поражение стало девятым в профессиональной карьере при 29 победах.

32-летний бразилец выиграл 16-й бой при шести поражениях.

Ранее в субботу экс-чемпион ACA Евгений Гончаров оценил форму Александра Емельяненко перед боем с Марсио Сантосом и назвал россиянина лёгкой добычей.