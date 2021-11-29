Александр Емельяненко провёл первую тренировку после боя с Сантосом

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил в Instagram, что провёл первое тренировочное занятие после поражения от Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 106. Экс-чемпион ProFC признался, что приехал работать над ошибками, допущенными в ходе схватки с бразильцем.

Здрасьте-здрасьте, люди добрые. Ну вот я и на работе, моя первая тренировка. Приехал исправлять, работать над ошибками. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Бездействие — одна из худших вещей в нашей жизни. Занимайтесь, будьте здоровы. Пока-пока, — сказал Емельяненко.

Поединок между Емельяненко и Сантосом завершился в первом раунде, когда бразилец поймал россиянина на удушающий приём под названием «ручной треугольник».

За профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 37 боёв, в которых одержал 29 побед (25 — досрочно), потерпел девять поражений, а ещё одна схватка была признана несостоявшейся. Александр известен по выступлениям в японском промоушене PRIDE, в 2010 году победил Энди Бегтссона и взял пояс чемпиона ProFC.

Ранее Емельяненко принёс извинения болельщикам за неудачное выступление в бою с Сантосом. Ветеран PRIDE в социальной сети Instagram поблагодарил фанатов за поддержку и процитировал брата Фёдора Емельяненко.