Александр Емельяненко прокомментировал переговоры с Bellator

Российский боец ММА, выступающий в тяжёлом весе, Александр Емельяненко рассказал о диалоге с Bellator и возможности выступать в этой организации. Его слова приводит «Матч ТВ».

Они ждут сейчас моего боя с Артёмом Тарасовым, чтобы посмотреть, в какой я форме. Но мне уже поступили предложения от других промоушенов, которые по условиям лучше, чем то, что предлагает Bellator, — рассказал Емельяненко.

Также боец отметил, что до Нового года готов выступать каждый месяц, при этом это будут профессиональные поединки, в которых он готов дать любому желающему возможность, «чтобы его побили».

Как сообщалось ранее, Александр в очередной раз коснулся темы взаимоотношений с братом и решил с новой силой разжечь уже затухший было огонь вражды. Он сказал, что мог бы подраться с Фёдором и побить его, а статус величайшего тяжеловеса в истории — просто удачное попадание в колею.