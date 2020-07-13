Александр Емельяненко пообещал избить Исмаилова на турнире АСА

https://static.news.ru/photo/b8140970-c517-11ea-ba77-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боец ММА Александр Емельяненко в преддверии боя с Магомедом Исмаиловым заявил, что после боя с ним будет драться с его другом Владимиром Минеевым.

После того, как я побью Магомеда, буду драться с его другом Владимиром Минеевым. К моему нынешнему сопернику одна просьба — не падать сразу. Так как я тебя изобью, тебя ещё никто не бил. Ты это запомнишь на всю жизнь, — сказал Емельяненко во время онлайн-конференции.

В свою очередь, ранее Исмаилов заявил, что для Емельяненко этот бой будет самым тяжёлым. Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут главный бой в тяжёлом весе на турнире ACA 107, который пройдёт 24 июля в Сочи.

Первоначально турнир bsolute Championship Akhmat (ACA) 107 должен был пройти в Москве, но был перенесён в Сочи в связи с эпидемиологической обстановкой. При этом болельщикам, купившим билеты на турнир в Москве, будут возвращены деньги. Турнир будет показан в прямом эфире только по системе pay-per-view, писал NEWS.ru.