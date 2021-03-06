Александр Емельяненко показал битву взглядов с Джиганом

https://static.news.ru/photo/e354d712-7e86-11eb-9280-96000091f725_660.jpg Фото: iamgeegun/instagram.com

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко провели битву взглядов. Снимки опубликованы у обоих соперников в соцсетях.

Буду бить лысую голову, — подписал пост в Instagram Емельяненко.

Боец ММА, говоря о поединке с рэпером, отметил, что не ищет слабых бойцов для избиения. В случае с Джиганом всё решит ринг, но, как подчеркнул Емельяненко, бой с артистом он постарается завершить досрочно. До этого тяжеловес поинтересовался, хотели бы подписчики увидеть этот бой.

Спортсмен и тяжелоатлет Михаил Кокляев, который выходил на ринг против Емельяненко, при этом считает, что, скорее всего, боец проиграет в поединке против Джигана. В нынешней «кондиции» Александр имеет все шансы проиграть рэперу, но если он приведёт себя в форму, музыкант вряд ли сможет что-либо противопоставить бойцу, пояснил Кокляев в интервью NEWS.ru.