«Привет, лысая голова!»: Емельяненко обратился к сопернику перед боем

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своеобразной манере поприветствовал своего будущего соперника по главному поединку вечера турнира AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре бразильца Марсио Сантоса. Ветеран PRIDE опубликовал сообщение в социальной сети Instagram, в котором заострил внимание на одной из черт внешности противника.

27 ноября, Сыктывкар! Ну привет, лысая голова! — написал Емельяненко-младший.

Изначально в главном поединке вечера должны были сразиться представители среднего веса — Вячеслав Василевский и Марсио Сантос. Однако российский спортсмен был вынужден сняться с шоу из-за болезни. Ему на замену на коротком уведомлении согласился выйти экс-чемпион ProFC и ветеран PRIDE Александр Емельяненко.

За профессиональную карьеру Емельяненко провёл 37 поединков, в которых одержал 28 побед (25 — досрочно), потерпел восемь поражений, ещё один бой свёл к ничьей. В послужном списке Сантоса значится 16 побед (14 — досрочно), шесть поражений и одна ничья.

Ранее Василевский ответил на критику президента AMC Fight Nights Камила Гаджиева после отказа от боя против Сантоса. Он посчитал, что глава организации проявил неуважение к нему, а также отметил, что при необходимости может поговорить с ним «в другой плоскости». Ранее Камил выложил видео, в котором предположил, что Василевский специально сбежал с боя против бразильца. Боец отметил, что Камил Гаджиев, будучи главой лиги, должен понимать, что бывают разные ситуации, спортсмены могут в любой момент почувствовать недомогание.