https://static.news.ru/photo/92487d92-273e-11ea-85e6-fa163e074e61_660.jpg Фёдор и Александр Емельяненко Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал об отношениях со своим братом Фёдором во время нахождения в тюрьме.

Он не пытался мне помочь. Мы с ним не общаемся, да и мне самому не хотелось бы с ним разговаривать. Когда мы последний раз говорили, он меня попросил, чтобы я про него ничего не говорил, — приводит слова Александра Емельяненко «Мир 24» .

Братья Емельяненко в последние годы общаются исключительно через маму, а Александр неоднократно подвергал Фёдора критике в различных интервью. 29 декабря Фёдор Емельяненко проведёт бой в Японии против американца Куинтона Джексона.

Как писал NEWS.ru, Фёдор Емельяненко объяснил, в чём заключается главная опасность его оппонента.