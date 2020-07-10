Боец UFC Алду назвал свою форму хорошей и пообещал нокаутировать Яна

Фото: Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион WBA Gold во втором наилегчайшем весе россиянин Михаил Алоян сразится за титул временного чемпиона мира по той же версии с колумбийцем Пабло Каррильо. Поединок пройдёт в Кемерово 16 октября.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, в случае успеха в этом бою Алоян оспорит полноценный титул WBA 9 декабря в Новосибирске, о чём договорились генеральный секретарь ФБР Умар Кремлёв и...