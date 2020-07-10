Боец UFC Алду назвал свою форму хорошей и пообещал нокаутировать Яна

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) бразилец Жозе Алду пообещал нокаутировать россиянина Петра Яна в бою за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе 11 июля на «Бойцовском острове».
Я жду близкий бой. Я провёл лучший сбор в жизни, и никто не видел, как я тренировался. Мои скорость и сила на высочайшем уровне, поэтому я готов получить бонус за лучший бой вечера или вырубить его и получить награду за лучший нокаут. Всегда мечтал стать чемпионом UFC в двух дивизионах, — приводит слова Алду MMAFighting.com.
Также боец отметил, что считает себя победителем в последнем поединке с соотечественником Марлоном Мораэсом, которому судьи отдали предпочтение раздельным решением.
Как писал NEWS.ru, чемпион WBA Gold во втором наилегчайшем весе россиянин Михаил Алоян сразится за титул временного чемпиона мира по той же версии с колумбийцем Пабло Каррильо.
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