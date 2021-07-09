Алдана нокаутировала Куницкую на UFC 264 в Лас-Вегасе

Россиянка Яна Куницкая (13-6) потерпела поражение техническим нокаутом в первом раунде от мексиканки Ирены Алданы (14-6) на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Алдана вышла на бой с перевесом в 2 кг, из-за чего отдала россиянке 30 процентов от своего гонорара. Куницкая с первых минут боя начала поддавливать, чередуя разнообразные атаки в стойке и работу в клинче. К середине первого раунда мексиканка приспособилась к стилю соперницы и стала её перебивать. Одним из ударов она повредила Яне нос, а затем отправила её в нокдаун, поймав на контратаке. После жёстких ударов в партере рефери остановил поединок в конце первого раунда.

В поединке в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли победил техническим нокаутом в третьем раунде соотечественника Криса Моутинью.

Как сообщалось ранее, российский средневес Омари Ахмедов проиграл по очкам на турнире UFC в Лас-Вегасе бразильцу Брэду Таваресу.