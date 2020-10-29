Албанский боксёр готов к войне с Гассиевым

https://static.news.ru/photo/465ed476-19eb-11eb-808f-fa163e074e61_660.jpg Нури Сефери Фото: Nuri

Албанский боксёр Нури Сефери на пресс-конференции поделился ожиданиями от боя с российским тяжеловесом Муратом Гассиевым. Поединок пройдёт 31 октября в Сочи.

Гассиев — один из сильнейших соперников в моей карьере, он — очень хороший боксёр, но я приехал в Россию за победой. Албанский народ очень гордый, я готов к войне. И я сделаю всё возможное, чтобы победить, — сказал Сефери на пресс-конференции, посвящённой предстоящему поединку.

Это будет первый бой Гассиева с июня 2018 года и дебютный в тяжёлой весовой категории. В активе 27-летнего россиянина 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение — от Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе. Нури Сефери (43 года) выиграл 41 бой (23 досрочно) и потерпел 9 поражений.

Ранее экс-чемпион мира Гассиев поделился ожиданиями от дебюта в супертяжах, писал NEWS.ru.