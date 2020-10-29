Албанец приехал на войну: лучший российский тяжеловес будет бить Сефери

Вот, кажется, и свершилось то, что никак не могло произойти 27 месяцев — на ринг возвращается Мурат Гассиев. Самый успешный российский крузер попробует себя в супертяжёлом весе, и соперник для дебюта в новой категории подобран идеально. Проиграть 31 октября в Сочи албанцу Нури Сефери будет очень тяжело.

На ринг выйдите, пожалуйста

Главная интрига в бою Гассиева и Сефери заключается в одном: выйдут они на ринг или нет. Казалось бы, что сейчас-то всё уже на мази, боксёры прилетели в Сочи, встретились, дали пресс-конференцию. Что может случиться? Да мало ли что: травма на разминке, отравление, неожиданное плохое самочувствие — сейчас этого вообще нельзя исключать. Учитывая всё невезение, сопровождавшее Гассиева в последние два года, ничто не станет удивлением.

Так что надо просто дождаться выхода боксёров на ринг и стартового гонга. Как только он прозвучит, можно будет сказать: Мурат действительно вернулся. Мы уже несколько раз писали о нём тексты, где перечисляли все невзгоды, с которыми он сталкивался в последние два года: поражение от украинца Усика, две операции на плече, два отменённых боя, новые переносы из-за пандемии, отказы соперников в последний момент.

Нури Сефери — третий человек, который должен выйти против Мурата в Сочи 31 октября. Изначально это должен был быть американец Кевин Джонсон — отказали в визе, затем Сефер Сефери — заболел коронавирусом, и наконец, его брат Нури согласился и прилетел.

Ему 43 года, он за карьеру провёл всего один бой с соперником, близким Мурату по классу, — в 2015 проиграл Кшиштофу Гловацки,— но сейчас даже такой оппонент подойдёт. Мурату нужно просто вспомнить, что такое проводить настоящий официальный бой, ведь как он сам сказал на пресс-конференции, «никакой зал и никакой спарринг не даст тех ощущений, которые даёт настоящий поединок».

Война с известным победителем?

Мурат ГассиевСергей Лантюхов/NEWS.ru Мурат ГассиевСергей Лантюхов/NEWS.ru

Сефери, в шансы которого на победу не верит, наверное, никто, обещает дать Мурату серьёзный бой.

Гассиев — один из сильнейших соперников в моей карьере, он очень хороший боксёр, но я приехал в Россию за победой. Албанский народ очень гордый, я готов к войне. И я сделаю всё возможное, чтобы победить, — сказал он на пресс-конференции.

Война — хороший настрой, с таким и нужно выходить на бои, но одно дело настрой, другое — реальное соотношение сил. Сефери на 16 лет старше, на 11 сантиметров ниже и многократно слабее Мурата во всём. Даже не боксировавший два с половиной года Гассиев должен побеждать с завязанной за спиной левой рукой. Лаки-панч? Да, в боксе бывает такое, но только не в случае с Сефери. Чтобы донести лаки-панч, надо обладать динамитом в перчатках, какой есть у Гассиева или Поветкина. У Нури динамита нет.

Но сказать, что интриги в бою нет совсем, нельзя. Шанс, что Гассиев проиграет всё-таки есть, и заключается он в готовности самого Мурата. Он уверяет, что залечил все травмы, но никто не знает, как поведёт себя его тело в ринге спустя 27 месяцев. Нельзя исключать сюрпризов в виде очередной лопнувшей капсулы в плече или чего-то подобного. Гассиеву для победы нужно быть здоровым.

Это касается любого боксёра, но Мурата особенно, учитывая длительный простой и проблемы, с которыми он в последнее время сталкивался. Состоится ли возвращение самого успешного российского тяжеловеса, экс-чемпиона мира по двум версиям — узнаем в субботу вечером.