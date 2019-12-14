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Российский средневес Омари Ахмедов (20-4-1) победил по очкам обладателя десятого номера среднего веса Ultimate Fighting Championship американца Иена Хайниха (13-3).

Большая часть бой прошла в стойке, где Ахмедов имел преимущество в первых двух раундах. В заключительной пятиминутке россиянин по традиции устал сильнее соперника, но довёл дело до победы по очкам. Все трое судей отдали победу Ахмедову со счётом 29:28. Эта победа должна позволить Ахмедову войти в первую десятку рейтинга средневесов UFC.

Как сообщал News.ru, туркмен Довледжан Ягшимурадов отстоял титул чемпиона АСА в полутяжёлом весе, победив по очкам россиянина Алексея Буторина.