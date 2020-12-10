«Ахмат» — не сила: как санкции против Кадырова ударят по ММА в России

Министерство финансов США ввело очередной пакет санкций против главы Чечни Рамзана Кадырова, которые затронут его ближайшее окружение и аффилирированные с ним компании, в том числе спортивные: футбольный и бойцовский клубы «Ахмат», а также лигу смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat. Единоборства — одно из главных увлечений Кадырова, но пострадать от ограничительных мер может не только он сам, но и спортсмены. NEWS.ru разбирается, как санкции отразятся на MMA в России.

«Ничего абсурднее в истории человечества не было»

Рамзан Кадыров попал под санкции США ещё в 2014 году в связи с делом Магнитского. Тогда глава Чечни с гордостью принял наказание, заявив, что патриоту России почётно оказаться в этом списке, однако 10 декабря 2020-го Министерство финансов США решило расширить их до ближайшего окружения, которое в официальном документе именуется как «кадыровцы». В данный перечень попали и спортивные клубы под брендом «Ахмат», и лига смешанных единоборств ACA. Поводом для этого стали многочисленные, по мнению американцев, нарушения прав человека в Чечне.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Санкции предполагают блокировку всех счетов и имущества указанных физических и юридических лиц на территории США, а также запрет любого рода сотрудничества, финансовой и организационной помощи этим организациям. Под этим подразумевается запрет на оказание и получение услуг. Однако если футбольного клуба, никак не связанного с США, эти меры практически не коснутся, то удар по единоборствам может оказаться весьма весомым. Сам Кадыров в свойственной ему манере жёстко отреагировал на решение американских властей.

Друзья, Америка начала бороться со спортом, с жёнами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми. <...> Этому только одно название — «дебилизм», потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда, — заявил глава Чечни.

О турнирах в США можно забыть

Ещё несколько лет назад основатель лиги АСА Майрбек Хасиев озвучивал глобальные планы компании по борьбе за мировое господство с UFC и желании сломать хребет лидеру мировой индустрии. Финансовый кризис последних лет вынудил две чеченские лиги объединиться, а Хасиева — на время отказаться почти от всех зарубежных турниров, кроме тех, что проходят в Польше. Теперь же о турнирах в Соединённых Штатах можно забыть даже после окончания пандемии.

Кроме того, уже на ближайших соревнованиях АСА 115 в Москве не сможет работать глава Атлетической комиссии АСА, самый известный действующий рефери в мире, американец Херб Дин, который будет вынужден покинуть свой пост. Возможно, в связи с этим мы не увидим больше в лиге американских бойцов. Их колония пока невелика, и их можно заменить на более дешёвых и менее политически разборчивых бразильцев, но что делать с новоиспечённым чемпионом лиги в тяжёлом весе Тони Джонсоном? Скорее всего, ему придётся искать новую работу.

Также лиге стоит беспокоиться о целостности своих аккаунтов в социальных сетях Facebook, Instagram и канале YouTube. Уже были прецеденты, когда санкции становились причиной их блокировки. В частности, неоднократно блокировались аккаунты самого Кадырова, а YouTube-канал «Царьграда» был удалён без права восстановления.

Проблемы могут коснуться и трансляции турниров по системе pay-per-view, в том числе и на территории Штатов. Если к санкциям решат присоединиться европейские партнёры американцев, то под угрозой окажутся турниры в Польше, работа англоязычных комментаторов и ринг-анонсеров из Великобритании. Всё это подорвёт претензии лиги даже на третье место в мире, за которое АСА сейчас борется ещё с несколькими крупными промоутерскими организациями.

Бойцам придётся выбирать: «„Ахмат“ — сила» или карьера в UFC

Клуб «Ахмат» также может лишиться значительной поддержки. Во-первых, именитые амбассадоры больше не смогут ездить на мастер-классы в Чечню и представлять клуб в американских промоушенах. Это коснётся и живущего в США экс-чемпиона UFC Фабрисиу Вердума, и приезжавших в Чечню боксёров Флойда Мейвезера и Майка Тайсона.

Diego Ribas/Global Look Press

С выступающими в UFC представителями клуба «Ахмат» Магомедом Анкалаевым, Максимом Гришиным, Саидом Нурмагомедовым и Лианой Джоджуа ситуация сложнее. Дэйна Уайт не раз доказывал, что политике в октагоне не место, и принимал решения, противоположные мнению американского истеблишмента, однако после ухода с поста президента Дональда Трампа вряд ли он рискнёт пойти на рожон. Немедленно уволить бойцов от него вряд ли потребуют, но любое упоминание и символика клуба «Ахмат» на территории США будут запрещены.

После очередной победы бойцы не смогут кричать коронное «„Ахмат“ — сила», не будут выходить под известную всем фанатам боёв песню «Ты представляешь легендарный клуб „Ахмат“» и как-либо ещё ассоциировать себя с клубом. Устроит ли такая ситуация Кадырова, или же спортсменам придётся выбирать между щедрым финансированием из Чечни и карьерой в UFC?

Но даже благосклонное отношение Уайта, который сейчас плотно сотрудничает с арабскими шейхами и готов двигать бойцов из Чечни и Дагестана на все турниры на «Бойцовском острове», проблемы могут прийти с другой стороны. Спортсмены, связанные с клубом «Ахмат», рискуют не получить американскую визу. Чем это грозит, можно спросить у Майрбека Тайсумова, Рустама Хабилова и других бойцов, чья карьера оказалась сбита на взлёте.

В UFC они могли участвовать лишь в локальных шоу по всему миру с ограниченными возможностями продвижения в рейтингах и без малейшего шанса выйти на титульный бой. В конце концов, эти спортсмены были вынуждены покинуть организацию. Конечно, индустрия боёв от этого решения в Чечне в ближайшее время не погибнет, но многие российские бойцы столкнутся с дополнительными трудностями. А главное — создаётся прецедент, после которого санкционная война будет всё сильнее проникать в спорт, который давно уже не «вне политики», а стал её неотъемлемой частью.