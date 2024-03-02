Титулованный российский боксер поделился ожиданиями от боя с нокаутером Харитон Агрба пообещал, что в бою с Боррего будет зрелищно и красиво

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Харитон Агрба

Российский боксер, серебряный призер Европейских игр — 2019 Харитон Агрба пообещал показать яркий бой в предстоящей схватке с мексиканцем Хосе Мигелем Боррего, передает Федерация бокса России. Поединок за звание претендента на профессиональный пояс Международной ассоциации бокса (IBA) пройдет 3 марта в Сочи.

Нахожусь в предвкушении этого нового вызова, мне будет противостоять интересный соперник. Я не боксировал с оппонентом такого стиля. Здорово, что у меня есть такая возможность. Плюс это претендентский поединок. Мы полностью заряжены и готовы! Я очень хочу показать красочный бой. <...> Я буду стараться диктовать свой бокс, показывая качественную работу, — пообещал Агрба.

В активе Агрбы 13 побед в 13 боях на профессиональном ринге, девять из которых — нокаутом. 28-летний россиянин занимает 12-ю строчку в рейтинге WBA в первом полусреднем весе. Боррего выиграл 20 боев (17 — нокаутом) и четыре проиграл.

12 февраля экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин, не выступавший с 2021 года, рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru, что готов вернуться на ринг ради третьего поединка с британцем Диллианом Уайтом. Боксер добавил, что у него были предложения и раньше, но он их отклонил, так как вернуться на ринг ему не позволяло здоровье.