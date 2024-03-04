Агрба победил Боррего и стал претендентом на пояс IBA Российский боксер Харитон Агрба победил мексиканца Хосе Мигеля Боррего в Сочи

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Харитон Агрба (Россия) и Хосе Мигель Боррего (Мексика)

Российский боксер, серебряный призер Европейских игр — 2019 Харитон Агрба победил мексиканца Хосе Мигеля Боррего, сообщает корреспондент NEWS.ru. Бой прошел в ночь на 4 марта в Сочи.

Поединок прошел всю дистанцию и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина. Двое из трех арбитров дали счет 100:90, один — 99:91. Агрба стал претендентом на чемпионский пояс IBA в весе до 67 кг.

Сегодня я боксировал с очень опытным бойцом, он мексиканец и проповедует классический мексиканский стиль бокса, очень крепкий и бьющий соперник. Я выбрал тактику боксировать вторым номером, чтобы не рисковать. Постоянно держал дистанцию. Мы противостояли друг другу все 10 раундов, так что победить его досрочно я никак не мог, — сказал Агрба после боя.

В активе россиянина теперь 14 побед в 14 боях на профессиональном ринге, девять из которых — нокаутом. Боррего выиграл 20 боев (17 — нокаутом) и пять проиграл.

Ранее экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин, не выступавший с 2021 года, рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru, что готов вернуться на ринг ради третьего поединка с британцем Диллианом Уайтом. Боксер добавил, что у него были предложения и раньше, но он их отклонил, так как вернуться на ринг ему не позволяло здоровье.