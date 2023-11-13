Агент раскрыл детали допингового дела брата Хабиба Нурмагомедова Агент Магомедов: в пробе Усмана Нурмагомедова было обнаружено лекарство

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Усман Нурмагомедов

Известный агент Магомед Магомедов в интервью NEWS.ru заявил, что в допинг-пробе чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова было обнаружено лекарство антибиотического свойства, а не допинг или гормоны роста. Несмотря на это, Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) приняла решение отстранить российского бойца на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Допинга или гормонов роста у него не обнаружено. Это только лекарство, которое не было оформлено в виде терапевтического исключения. Что-то связанное с антибиотиками, — сказал Магомедов.

Менеджер также заявил, что в Bellator продолжается дискуссия, каким должно быть наказание для бойца смешанных единоборств (ММА). Не исключены варианты, что он будет лишен титула или исключен из Гран-при, но смягчить наказание для спортсмена попытается бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

Пока информации нет о том, лишат ли Усмана титула, но, думаю, что Хабиб попытается помочь сохранить пояс, — резюмировал Магомедов.

Напомним, что в рамках Гран-при Bellator Усман Нурмагомедов одержал победы над Бенсоном Хендерсоном и Брентом Примусом, выйдя в финал турнира. Но результат боя с Примусом был аннулирован из-за положительной допинг-пробы россиянина. Также организация может лишить его пояса чемпиона и исключить из турнира, но пока команда Усмана добивается того, чтобы он провел реванш с Примусом. Сам Нурмагомедов объяснил попадание запрещенного вещества в организм приемом медикаментов, но само вещество не назвал.

Усману Нурмагомедову 25 лет, с ноября 2022 года боец удерживает чемпионский пояс Bellator в легком весе. В активе спортсмена 17 побед и ни одного поражения. Усман является двоюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.