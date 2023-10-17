Агент Ислама Махачева сделал прогноз на бой с Волкановски Магомедов: Махачев победит Волкановски, а в 2024-м поднимется в полусредний вес

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Ислам Махачев и Алекс Волкановски

Ислам Махачев не только победит Алекса Волкановски в реванше, но и станет чемпионом UFC в более тяжелой весовой категории — до 77 кг, рассказал NEWS.ru Магомед Магомедов — агент Махачева и друг семьи Нурмагомедовых. Он уверен, что реванш с австралийцем сложится удачно для Ислама, дальше ему нужно будет встретиться с Джастином Гейтжи.

Ислам все равно выигрывает у Волкановски, даже если соперник пройдет полный лагерь. Австралиец — чемпион в 66 кг, поднимающийся в 70 кг. Алекс маленький для этого веса. Ислам должен доказать этим поединком, что ко многим удачным моментам, которые были у Волкановски в первой встрече, были причастны обстоятельства. Поездка в Австралию обернулась серьезным опытом для Махачева: смена климата, часового пояса и весогонка. Он не смог полностью раскрываться и восстановиться, — сказал Магомедов.

Он добавил, что после победы над Волкановски, в феврале, Исламу надо будет встретиться с Джастином Гейджи, а после этого переходить в полусредний вес (до 77 кг).

Весь дивизион к этому времени Ислам уже зачистит. А дальше пусть сами между собой разбираются. Ислам становится все больше и больше каждый раз, как я его вижу. Он способен забрать титул там и провести успешную защиту, — добавил Магомедов.

Бой Махачева с Волкановски пройдет 21 октября в Абу-Даби, в рамках турнира UFC 294. На кону будет стоять чемпионский пояс Махачева в легком весе.

Махачев и Волкановски встречались в феврале 2023 года на родине Алекса в Австралии, россиянин одержал победу единогласным решением судей.

На счету 31-летнего Махачева 24 победы и одно поражение от бразильца Адриано Мартинса, которое случилось в 2015 году. Махачев уже 12 раз подряд побеждал в своих поединках и готовится ко второй защите своего титула. 35-летний Алекс Волкановски записал в свой актив 26 побед и потерпел два поражения.