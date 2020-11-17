Адвокат рассказал, какое наказание может ждать бойца MMA Яндиева

https://static.news.ru/photo/a4b2b63c-28f0-11eb-8aac-fa163e074e61_660.jpg Фото: adam_yandiev_boroda/Instagram.com

Адвокат Андрей Князев предположил, что боец смешанных единоборств Адам Яндиев получит реальный срок за избиение своего коллеги Сергея Харитонова.

В беседе с порталом Championat.com юрист отметил , что наказание Яндиева будет зависеть от тяжести нанесённых травм.

За такие дерзкие преступления обычно назначается реальное наказание, то есть лишение свободы. А дальше всё зависит от тяжести травм: сколько человек пролежит в больнице, было ли сотрясение, — рассказал Князев.

В случае если повреждения Харитонова будут квалифицированы как травмы средней тяжести, Яндиеву могут вменить статью 112 УК РФ, которая предполагает три года лишения свободы в качестве максимального наказания. Тяжкий вред здоровью может повлечь уже до восьми лет тюремного заключения.

Адвокат усомнился, что травмы Харитонова оценят как тяжкие. По словам Князева, в таких случаях речь обычно идёт об утрате слуха, зрения, какого-либо органа или о прекращении одной из жизненных функций организма.

Всё установят врачи, эксперты. Если человек пролежал в больнице больше 21 дня, то преступление считается средней тяжести, — указал юрист.

Адвокат также порассуждал на тему возможной меры пресечения для Яндиева. Князев выразил сомнение в том, что бойца отпустят под подписку о невыезде. Юрист напомнил, что «футболистов не отпустили», отсылая к эпизоду с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Как писал NEWS.ru, вечером 13 ноября в Москве в ходе организованного Российским союзом боевых искусств турнира «Битва чемпионов» Яндиев и Харитонов повздорили. В результате нескольких нанесённых ударов Адам сломал Сергею нос и орбитальную кость. Удары, предположительно, были нанесены кастетом или другим твёрдым предметом.

В понедельник, 16 ноября, стало известно, что Яндиеву предъявили обвинение в причинении лёгкого вреда здоровью. Боец находится в ИВС на Петровке. Позже СМИ сообщили, что его выпустят под подписку о невыезде.