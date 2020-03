43-летний Ромеро встал в закрытую стойку и свёл к минимуму движения в первом раунде, а Адесанья долгое время опасался его атаковать. Лишь во второй половине первого раунда соперники стали неспешно обмениваться разовыми ударами под неодобрительный гул зрителей. У Ромеро периодически проходил коронный левый оверхенд, а Адесанья старался расстреливать его ногами. К концу третьего раунда преимущество чемпиона стало уже заметным.

В чемпионских раундах кубинский ветеран замедлился, а его действия стали предсказуемыми, но Адесанья продолжил действовать с минимумом риска. Ромеро к концу боя уже хромал от пропущенных лоу-киков, но так и не сделал ни одной убедительной попытки перевести бой в партер. По итогам пяти раундов все трое судей отдали победу Адесанье со счётом 48:47 (двое) и 49:46.