https://static.news.ru/photo/80974c10-6107-11ea-a700-fa163e074e61_660.jpg Исраэль Адесанья Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Лас-Вегасе завершился турнир по ММА UFC 248. В главном бою вечера, прошедшем в неспешном темпе, чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья взял верх по очкам над кубинцем Йоэлем Ромеро. Однако зрители освистали бойцов за скучный поединок.

43-летний Ромеро встал в закрытую стойку и свёл к минимуму движения в первом раунде, а Адесанья долгое время опасался его атаковать. Лишь во второй половине первого раунда соперники стали неспешно обмениваться разовыми ударами под неодобрительный гул зрителей. У Ромеро периодически проходил коронный левый оверхенд, а Адесанья старался расстреливать его ногами. К концу третьего раунда преимущество чемпиона стало уже заметным.

В чемпионских раундах кубинский ветеран замедлился, а его действия стали предсказуемыми, но Адесанья продолжил действовать с минимумом риска. Ромеро к концу боя уже хромал от пропущенных лоу-киков, но так и не сделал ни одной убедительной попытки перевести бой в партер. По итогам пяти раундов все трое судей отдали победу Адесанье со счётом 48:47 (двое) и 49:46.

Proof that Israel Adesanya is this generation's Anderson Silva: He chose his eighth UFC bout to have his first legendarily terrible fight.



Silva's eighth UFC foe? Patrick CÃ´tÃ©. This is a next-level homage to his hero. #UFC248 pic.twitter.com/0PSu95QWKE — Kyle Johnson (@VonPreux) March 8, 2020

Как сообщал NEWS.ru, китаянка Вейли Чжан победила по очкам польку Йоанну Енджейчик и отстояла титул чемпионки UFC в первом наилегчайшем весе.