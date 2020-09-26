Адесанья нокаутировал Косту в главном бою UFC 253

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Нигерийский боец Исраэль Адесанья (20-0) победил техническим нокаутом во втором раунде бразильца Пауло Косту (13-1) и отстоял титул чемпиона UFC в среднем весе.

Адесанья старался держать бой на дистанции, используя преимущество в росте и длине конечностей. Коста слишком долго подбирал комфортную дистанцию, пропуская лоу-кики. Во втором раунде Адесанья поймал Косту навстречу левым боковым, а затем, не давая прийти в себя жёстко добил на земле.

Как сообщал NEWS.ru, польский боец Ян Блахович победил техническим нокаутом во втором раунде американца мексиканского происхождения Доминика Рейеса и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе.