Адегбуйи нокаутировал Хари и стал претендентом на титул Glory

https://static.news.ru/photo/049ac572-426d-11eb-8b75-fa163e074e61_660.jpg Бенджамин Адегбуйи Фото: adegbuyibenny/instagram.com

В Роттердаме прошёл турнир по кикбоксингу Glory 76, в главном бою вечера которого румынский боец Бенджамин Адегбуйи победил техническим нокаутом марокканца Бадра Хари и стал официальным претендентом на титул чемпиона Glory в тяжёлом весе.

В начале третьего раунда имевший преимущество в бою с легендарным Хари румын нигерийского происхождения жёстко пробил ногой по корпусу, после чего развил свой успех и вынудил рефери остановить поединок. Теперь он получил право на титульный реванш с действующим чемпионом голландцем Рико Верхувеном.

Также на турнире прошёл турнир-четвёрка в тяжёлом весе, победителем которого стал Леви Рихтерс из Нидерландов, поочерёдно нокаутировавший двух соперников.

Чемпион Glory в полусреднем весе француз Седрик Думбе победил техническим нокаутом в третьем раунде соотечественника Карима Гаджи и отстоял свой титул.

Как сообщал NEWS.ru, живущий в Германии российский боец Абусупиян Магомедов (24-4-1), выступающий в среднем весе, победил удушением гильотиной во втором раунде непобеждённого поляка Цезария Кешика (12-1) на турнире KSW 57 в Лодзи.