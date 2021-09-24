Абдурахимов проиграл нокаутом Докосу на UFC 266

Российский боец ММА, выступающий в тяжёлом весе, Шамиль Абдурахимов (20-6) проиграл техническим нокаутом во втором раунде американцу Крису Докосу (12-3) на турнире UFC 266 в Лас-Вегасе в результате добивания локтями.

Абдурахимов хорошо начал первый раунд и имел небольшое преимущество, пока не пропустил в концовке тяжелейший левый хук, который отправил его в нокдаун. Перерыв позволил россиянину немного прийти в себя, но лишь до тех пор, пока во втором раунде он снова не пропустил удар. Тяжелейший правый кросс в подбородок снова сбил с ног Абдурахимова, после чего Докос добил его локтями на настиле октагона. Для россиянина это второе досрочное поражение подряд в UFC.

Как сообщалось ранее, российский тяжеловес UFC Шамиль Абдурахимов проиграл техническим нокаутом во втором раунде американцу Кёртису Блейдсу и сломал нос.