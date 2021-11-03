Абдулвахабов раздельным решением победил Диаса и сохранил титул ACA

Действующий чемпион Absolute Championship Akhmat в лёгком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов взял верх над Хакраном Диасом в главном поединке ACA 131. Турнир проходил в Москве.

Бой между Абдулвахабовым и Диасом получился равным и продлился все пять раундов. По его итогам мнения судей разделились: один отдал предпочтение бразильскому бойцу (49:46), в то время как четверо остальных встали на сторону россиянина (все — 48:47).

Таким образом, Абдулвахабов одержал 19-ю победу в карьере (19-2) и провёл первую защиту титула ACA. Для Диаса это поражение стало седьмым в карьере (26-7-1).

Ранее сообщалось, что Магомедрасул Хасбулаев победил техническим нокаутом Рамазана Кишева и защитил титул ACA в полулёгком весе. Поединок завершился в третьем раунде.