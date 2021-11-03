Абдулвахабов прокомментировал конфликт между бойцом Резниковым и ACA

Действующий чемпион Absolute Championship Akhmat (ACA) в лёгком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов в интервью NEWS.ru поделился мнением о конфликте между бойцом Артёмом Резниковым и AСА. По его мнению, спортсмен из Казахстана повёл себя неправильно, когда отказался от поединка, предложенного организацией, и потребовал от промоушена освободить себя от контрактных обязательств.

Например, я всегда выполнял свои обязательства перед ACA. Даже когда у меня не было контракта с организацией, всё равно соглашался на предложенные мне условия. Возьмём нашу трилогию с Али Баговым. Мне эти поединки были не нужны, но в них была заинтересована лига. Поэтому я должен был провести их, — заявил Абдулвахабов.

По его словам, любой работник должен выполнять условия контракта, если таковой имеется. По действующему соглашению с АСА, Резникову оставалось провести ещё один поединок.

Ничего больше от него не требовали. Но сначала он отказался от схватки за титул, потом заявил, что не хочет вновь биться с Юсуфом Раисовым. Думаю, это неправильно. Проведи последний бой и потом диктуй свои условия, — заключил Абдулвахабов.

Ранее Резников обвинил руководство ACA в наплевательском отношении и стремлении объявить его бой без согласия. Спортсмен отметил, что чувствует себя в лиге словно раб и считает, что должен знать соперника заранее, даже если по контракту у него остался один поединок.