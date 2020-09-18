Абдулвахабов победил Сарнавского и стал чемпионом АСА в лёгком весе

https://static.news.ru/photo/a4215d14-fab4-11ea-ab97-fa163e074e61_660.jpg Фото: acamma/vk.com

В Москве завершился турнир по ММА АСА 111, главным событием которого стал поединок за титул чемпиона организации в лёгком весе. Абдул-Азиз Абдулвахабов (18-2) победил по очкам Александра Сарнавского (37-8).

Абдулвахабов захватил инициативу в клетке с первой минуты, а Сарнавский, которому секундировал Александр Шлеменко, старался умело действовать на контратаках, но под натиском соперника получил рассечение под левым глазом. Во втором раунде Абдулвахабов ещё активнее стал действовать в атаке, в то время как ответные действия Сарнавского были менее впечатляющими. Тем не менее Александр неплохо защищался в клинче у сетки и не позволял перевести себя в партер, а в конце раунда потряс соперника левым боковым. Этот локальный успех позволил Сарнавскому выровнять бой в третьем раунде.

В чемпионских раундах Абдулвахабов активнее пошёл в борьбу, но Сарнавский по-прежнему отлично чувствовал дистанцию и позволил сделать лишь зацеп из клинча. На ближней дистанции соперники активно обменивались ударами коленями, а локти Абдул-Азиза сделали травму глаза Сарнавского совсем неприятной. Действия Абдулвахабова в концовке оценили судьи, которые и отдали ему победу в борьбе за чемпионский титул единогласным решением.

Как сообщал NEWS.ru, в соглавном бою вечера казахстанец Артём Резников на турнире АСА 111 в Москве победил раздельным решением судей россиянина Юсуфа Раисова.