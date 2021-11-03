Абдулвахабов назвал Нурмагомедова величайшим российским бойцом в истории

Действующий чемпион ACA в лёгком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов в интервью NEWS.ru ответил, почему ставит Хабиба Нурмагомедова выше Фёдора Емельяненко в споре за звание сильнейшего российского бойца MMA в истории. По его словам, ключевую роль играет отсутствие поражений у бывшего обладателя титула UFC.

Конечно, Хабиб [лучший российский боец в истории]. Он не потерпел ни одного поражения, а это дорогого стоит. В своё время Емельяненко был сильнейшим, но впоследствии неоднократно уступал. Хотя его выступление в бою с Тимоти Джонсоном впечатлило, — признался Абдулвахабов.

За свою карьеру Нурмагомедов провёл 29 поединков в MMA, в каждом из которых одержал победу. Причём восемь раз он взял верх нокаутом, а 11 — сдачей.

На счету Емельяненко в общей сложности 47 поединков. В 40 из них он одержал победу (31 — досрочно), в шести проиграл, а ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Абдулвахабов поделился мнением о конфликте между бойцом Артёмом Резниковым и ACA. По его словам, спортсмен поступил неправильно, когда начал отказываться от предложений промоушена и требовать освободить его от контракта.