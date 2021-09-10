Абдуллаев победил Златичанина и стал чемпионом WBC Silver в Екатеринбурге

Российский боксёр лёгкого веса Заур Абдуллаев (14-1, 8 КО) победил по очкам черногорца Деяна Златичанина (24-3, 16 КО) и завоевал титул WBC Silver в лёгком весе на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

Лучший боксёр в истории Черногории активно начал поединок, стараясь сократить дистанцию и нивелировать преимущество соперника в росте. Оба боксёра плотно перекрывались и осторожно действовали в атаке в основном одиночными ударами. Серьёзную угрозу несли жёсткие левые боковые со стороны черногорца. Заур в защитных действиях стал к джебу на отходе подключать апперкот, но продолжал осторожничать.

К середине боя Заур стал чаще атаковать комбинациями, заставляя черногорца отступать и пару раз жёстко пробил по печени. Златичанин прочувствовал эти атаки, после чего чаще брал паузы и больше думал о защите. Абдуллаев стал активнее проводить концовки, забирая раунд за раундом. Златичанин при этом продолжал опасно огрызаться боковыми ударами и временами попадал в разменах. Россиянин же стал бить более акцентированно.

Заключительный отрезок боя уже закрепил преимущество Абдуллаева, который атаковал уже сериями, проваливал встречные выпады соперника и оттеснял его к канатам. Черногорец перешёл на атаки одиночными ударами и просел функционально. Заур отлично отработал концовку десятого раунда серией по корпусу, зажав соперника в углу, а в чемпионских раундах также не упускал инициативу из рук. По итогам 12 раундов судьи отдали победу Абдуллаеву со счётом 119:109, 118:110 и 117:111.

Как стало известно ранее, российский боксёр первого тяжёлого веса Евгений Тищенко (9-1, 6 КО) победил по очкам соотечественника Дмитрия Кудряшова (24-5, 23 КО) и стал интернациональным чемпионом по версии WBC на вечере бокса компании RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.