Абдуллаев оказался тяжелее Гутьерреса в преддверии боя в Екатеринбурге Российский боксер Заур Абдуллаев проведет бой с Гутьерресом на турнире RCC

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Заур Абдуллаев

Российский боксер Заур Абдуллаев оказался тяжелее Роджера Гутьерреса (Венесуэла) перед главным боем турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. Поединок в рамках легкой весовой категории пройдет 10 февраля.

Вес Абдуллаева составил 62,05 кг, его соперник показал на весах 61,9 кг. Бой будет отборочным, победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA. Спортсмен из Дагестана начал свой путь в спорте с занятий вольной борьбой, потом перешел в бокс по примеру старшего брата.

В активе 29-летнего россиянина 18 побед (11 нокаутом) и одно поражение. Роджер Гутьеррес — бывший чемпион мира по версии WBA в легком весе, он выиграл 27 поединков (21 — нокаутом), пять проиграл и один свел вничью. Возраст венесуэльца — 28 лет. Также в рамках вечера бокса пройдут поединки Георгий Юновидов — Мирзохиджон Абдуллаев, Георгий Чигладзе — Игорь Вильчицкий, Бобо-Усмон Батуров — Тихон Нетёсов.

5 февраля стало известно, что бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, не состоится в назначенный срок — 17 февраля. Из-за рассечения, полученного Фьюри на тренировке, поединок был перенесен на 18 мая. Он пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.