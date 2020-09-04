Абдулаев о титуле чемпиона ACA: «Меня зря недооценивали»

https://static.news.ru/photo/46be3fbc-efb4-11ea-9de0-fa163e074e61_660.jpg Мурад Абдулаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанных единоборств Мурад Абдулаев, ставший чемпионом Absolute Championship Akhmat (АСА) в полусреднем весе (77.2 кг), дал первый комментарий после получения титула.

Я очень рад, что всё получилось. Были некоторые мелочи, где я не доработал в предыдущих боях. Мне дали шанс исправиться и я доказал, что меня зря недооценивали. Все ставки всегда были на стороне оппонентов, — отметил спортсмен.

При этом он уже готов к другим поединкам.

Надеюсь, у меня будет реванш с Абу-Бакаром, он многим интересен. Надеюсь, нам удастся оставить пояс в Дагестане. Также я готов драться с Кунченко. Есть только два поражения, которые я признаю из четырёх. Поражение с Кунченко не признаю. Если он дойдёт до боя, то я докажу, кто чемпион, — подчеркнул Абдулаев.

По его словам, он хотел хорошо расстаться со своим соперников.

Я хотел ему, Али Багову, пожать руку, он, видимо, обиделся, ушёл. Никогда не было у меня такого, чтобы соперник не пожал руку. Я пытался его вывести разговорами перед боем, но он терпел, а под конец, видимо, сдали нервы. Я знал, что Али мощный, но в конце пятого раунда было очень тяжело, — добавил чемпион.

Абдулаев также рассказал, что победу будет праздновать в Дагестане. Торжество пройдёт дома. В тихой обстановке. Кроме того, он поделился своими ожиданиями.

У меня по контракту два боя. Надеюсь, на этот раз мне лига поднимет контракт. Последние мои оппоненты получали больше, — подытожил боец.

Ранее Абдулаев стал чемпионом Absolute Championship Akhmat (АСА) в полусреднем весе (77,2 кг). Поединок против Абдулаева против Али Багова завершился решением судей.

Как писал NEWS.ru, российский боец смешанных единоборств, легковес Absolute Championship Akhmat (АСА) Эдуард Вартанян одолел Мухамеда Кокова на турнире АСА 110 в лёгком весе (70,4 кг) в Москве решением судей.