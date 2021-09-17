Аббасов нокаутировал Завурова в его прощальном бою

В Москве завершился турнир по ММА мемориал Абдулманапа Нурмагомедова. В главном бою вечера азербайджанский боец Нариман Аббасов (27-3) победил техническим нокаутом в первом раунде россиянина Шамиля Завурова (40-7-1).

В первом раунде бойцы начали поединок с разведки, но в концовке Аббасов потряс Завурова парой жёстких ударов. Потрясённый Лев Дагестана начал отступать, а его соперник пошёл на добивание. Долгое время Аббасов не мог попасть по своему сопернику, но затем в концовке раунда всё же добил его в партере.

В соглавном поединке вечера за титул чемпиона Eagle FC в полусреднем весе таджик Самандар Муродов победил техническим нокаутом в четвёртом раунде украинца Максима Швеца.

Как сообщалось ранее, российский боец ММА, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Шамиль Завуров, который 17 ноября проведёт в Москве прощальный бой с Нариманом Аббасовым, поделился воспоминаниями из детства бывшего чемпиона UFC в лёгком весе.