Абарюс переизбран президентом ФСБР Калининградской области

https://static.news.ru/photo/8b9bfd50-357c-11eb-b224-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/wrest39rus

2 декабря в Калининграде прошла отчётно-выборная конференция Федерации спортивной борьбы Калининградской области. Делегаты единогласно переизбрали президентом Евгения Абарюса, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

За отчётный период нашей федерацией была проведена значительная и плодотворная работа, наполненная успехами и достижениями. Получены результаты, которыми мы можем гордиться, а президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Геразиевич Мамиашвили отметил, что мы вошли в пятёрку лучших региональных федераций страны, — рассказал Евгений Абарюс в своём отчёте о проделанной работе за два года.

51-летний функционер возглавляет Федерацию спортивной борьбы Калининградской области с 2011 года. В сентябре 2016 года он был избран депутатом Калининградской областной думы шестого созыва.

3 декабря NEWS.ru писал, что на чемпионате России по вольной борьбе среди юниоров в Смоленске два спортсмена устроили драку — Алан Багаев из Северной Осетии и Бабули Цолоев из Ингушетии.