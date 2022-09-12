93-сантиметрвый блогер Хасбик подписал контракт с UFC

Фото: Инстаграм Хасбуллы Магомедова

Хасбик подружился с Хабибом Нурмагомедовым

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным агентства, срок соглашения составляет пять лет. Сумма сделки при этом не уточняется.

Хасбулла подписал пятилетний контракт с UFC. Он подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие, — сказал источник.

Хасбику 20 лет, при этом его рост — 93 см, а весит он 18 кг.

В ноябре 2021 года президент UFC Дэйна Уайт ответил, существует ли вероятность организации поединка с участием Хасбика. Уайт и Хасбик тогда обменялись комментариями в социальных сетях, которые в первый день собрали больше миллионов просмотров.

11 сентября шведский боец смешанного стиля Хамзат Чимаев выиграл у американца Кевина Холланда на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе. Поединок завершился удушающим приемом в первом раунде. Бой прошел в промежуточном весе после того, как Чимаев провалил взвешивание и был лишен боя с Нейтом Диазом.