45-летний Галиев проиграл нокаутом бразильцу на турнире ACA в Казани

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В Казани завершился турнир крупнейшей российской лиги смешанных единоборств ACA. В главном бою вечера бразилец Хердесон Батиста (26-8) победил техническим нокаутом в третьем раунде 45-летнего россиянина Венера Галиева (32-13).

После разведки в первом раунде Батиста болтанул соперника жёстким встречным ударом, но опытный Галиев сумел связать его в партере и клинче. Бразилец потряс Галиева и во второй раз, добавив колено в прыжке, но Галиев ответил не менее жёсткими ударами и переводом в партер. Во втором раунде Батиста перевёл бой в партер, но россиянин в пылу борьбы нанёс ему запрещённый удар ногой в голову, после которого поединок был приостановлен. С Венера сняли два балла за это нарушение. До конца раунда бразилец попытался завершить бой удушением из-за спины.

В третьем раунде Галиеву удалось перехватить инициативу, но ненадолго. Очередное жёсткое попадание Батисты позволило ему завершить бой добиванием.

В соглавном поединке в легчайшем весе российский боец Мурат Каламов победил единогласным решением судей бразильца Вальтера Перрейру.

Как сообщалось ранее, Лига Absolute Championship Akhmat (АСА) анонсировала главный бой на турнире АСА 126, который пройдёт 15 июля в Сочи. Вакантный титул в полутяжёлом весе оспорят россиянин Муслим Магомедов и казахстанец Евгений Егембердиев.