https://static.news.ru/photo/40ed3e7e-1a7d-11ea-ac27-fa163e074e61_660.jpg Марат Балаев Фото: Марат Балаев/vk.com

Российский боец Absolute Championship Akhmat Марат Балаев рассказал о предстоящем 14 декабря противостоянии с бразильцем Диего Брандау на турнире в Санкт-Петербурге.

К удивлению, после такой травмы и простая подготовка идет прекрасно, ничем не отличается, идем по накатанной. Настроение бодрое, боевое и большое желание «зажечь» 14 декабря, чтоб встряхнулся Питер. Карелин выиграл чемпионат мира со сломанными ребрами, Петр Ян — с порванной крестообразной и сломанным пальцем на ноге, Буйвасар Сайтиев выиграл финал чемпионата мира со сломанной челюстью, — такие люди меня мотивируют, и знаешь, что это преодолимо, — приводит слова Балаева пресс-служба лиги АСА.

Также боец отметил, что он сильнее физически своего соперника, но бразилец способен преподнести сюрприз, так как является очень взрывным, разнообразным и духовитым спортсменом.

Как сообщал NEWS.ru, сборная России по борьбе завоевала девять из десяти золотых медалей на турнире «Аланы-2019», который прошёл во Владикавказе.