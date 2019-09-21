https://static.news.ru/photo/bd1fc452-dc6c-11e9-8505-fa163e074e61_660.jpg Давид Баев Фото: davidbaev___ /instagram.com

Российский борец Давид Баев стал чемпионом мира в неолимпийской весовой категории до 70 кг. В финальной схватке соревнований в Нур-Султане он досрочно победил казахстанца Нуркожу Кайпанова.

Дебютант взрослой сборной России 21-летний Давид Баев на своём первом чемпионате мира дошёл до финала в весовой категории до 70 кг. В решающей схватке он выдал очень динамичный поединок с представителем команды хозяев чемпионата мира Нуркожей Кайпановым.

Баев дважды переводил соперника в партер в первом периоде и был близок к досрочной победе, но получил рассечение над бровью. В начале второго периода Баев броском на четыре балла завершил схватку со счётом 14:2.

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