16 россиян вышли в финал чемпионата Европы по ММА в Казани

На проходящем в Казани чемпионате Европы по ММА завершились полуфинальные поединки. По их итогам в финальные бои пробились 16 российских бойцов. При этом в пяти весовых категориях пройдут чисто российские финалы. Кроме того, семь спортсменов добрались до решающих поединков в юниорской возрастной группе.

Состав финальных пар с участием российских бойцов:

Женщины до 56,7 кг. Маликат Куччаева — Беатриз Консули Диниз (Бахрейн)

Женщины до 70,3 кг. Мария Ширканова — Дарья Пирогова

До 52,2 кг. Ерулан Абдулов (Казахстан) — Шамиль Магомедгаджиев

До 56,7 кг. Ахмед Нуцалханов — Сулейман Бершигадов

До 61,2 кг. Тынуштык Жанибек (Казахстан) — Сергей Ширкунов

До 65,8 кг. Салман Рамазанов — Гаджимурад Заваев

До 70,3 кг. Омарасхаб Юнусов — Усман Абасов

До 83,9 кг. Султан Омаров (Бахрейн) — Денис Зейнединов

До 93 кг. Руслан Шидаков — Гаджимурад Багаудинов

До 120,2 кг. Омар Алиев — Расул Магомедов (Бахрейн)

Свыше 120,2 кг. Талгат Жиентаев (Казахстан) — Заурбек Магомедов

Как стало известно ранее, президент Международной федерации ММА (IMMAF) британец Керрит Браун рассказал, какие надежды он возлагает на Россию в развитии своего вида спорта.