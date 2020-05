Все противники единоборств в нынешнее непростое время должны посмотреть этот поединок, так как он лучше всего отражает философию любого бойца. Никогда не сдаваться, даже когда шансы на успех минимальны, а продолжение боя может принести серьёзные проблемы со здоровьем, гораздо более серьёзные, чем у большинства заразившихся коронавирусом. Энтони Смит — один из хороших парней в этом спорте, в отличие от чемпиона UFC Джона Джонса, который не вылезает из криминальных хроник и недавно запомнился стрельбой на улице в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Отец трёх дочерей Смит в жизни носит очки, и если бы не многочисленные татуировки на теле, он выглядел бы скорее как преподаватель университета, чем профессиональный боец, проведший почти 50 профессиональных поединков. За стойкость и бескомпромиссность этот американец получил прозвище Львиное сердце. Его в мире профессиональных боёв редко получают самые искусные мастера, но тот, кто его носит, точно прошёл тест на силу духа.

Свой главный поединок в жизни Смит провёл вовсе не с Джоном Джонсом, а в начале апреля с неизвестным, вломившимся в его дом. Боец не знал, чем вооружён его противник, и решил сразу вступить с ним в бой, который оказался далеко не простым. В течение пяти минут профессиональный боец UFC избивал незнакомца, а тот выдерживал все его самые жёсткие удары, в том числе коленями и локтями, и оказывал сопротивление вплоть до приезда полиции. Этот поединок Смит назвал одним из самых тяжёлых в своей жизни и был удивлён, как взломщик пережил такую экзекуцию и не потерял сознание.

Позже выяснилось, что нарушителем закона был 21-летний бывший борец Люк Хаберман, который, видимо, находясь в состоянии наркотического опьянения, проник в дом через гараж. Затем, зайдя в компьютерную комнату, он принялся исступлённо кричать. Смит был уверен, что у злоумышленника есть огнестрельное или холодное оружие, поэтому попытался его сразу обезвредить. Возможно, воздействием сильных препаратов и хорошей спортивной подготовкой и объясняется стойкость Хабермана.

В главном бою вечера второго подряд турнира в Джексонвилле сошлись два элитных полутяжеловеса, Смит считался фаворитом схватки с Тейшейрой и поначалу полностью оправдывал ожидания. С первого раунда он разбивал защиту 40-летнего бразильца мощными двойками и разбил ему нос. Соперник временами не знал, куда деваться, и не мог выбраться на комфортную для себя дистанцию. В такой ситуации выручить его мог только уникальный опыт, и он дождался своего шанса.

Во второй пятиминутке, увлекшись очередной успешной атакой, Смит чуть задержался на линии огня и пропустил плотную серию. Тейшейра мгновенно почувствовал кровь, прижал соперника к сетке и разрядил всю «обойму» безостановочных ударов, словно работая на пневматической груше. Смит сумел пережить эти атаки, но уже не был прежним и окончательно утратил контроль над боем, который медленно, но верно превратился для него в экзекуцию.

В третьем раунде американец зашатался после попадания в область глазницы, рухнул на настил и ещё пару минут выживал под градом ударов Тейшейры. При этом всякий раз, когда рефери намеревался остановить бой, он говорил ему или давал знак, что готов продолжать. За минутный перерыв угловые пытались привести бойца в чувства, обкладывая льдом его голову и давая самые незамысловатые инструкции. В таком же режиме прошёл и четвёртый раунд. Смит шатался от усталости, падал от ударов, но продолжал своё бессмысленное сопротивление, а во время перерыва пожаловался угловым, что у него выпадают зубы. Лишь на второй минуте заключительного отрезка боя рефери проявил великодушие и прекратил избиение.