Залезли на «пальму»: почему в России снова растёт импорт пальмового масла

Немного сократив импорт пальмового масла в пандемийном 2020 году, Россия вновь нарастила его в 2021-м. При этом продукт заметно вырос в цене — почти на 60%. На этом фоне производители молочной продукции предупредили о резком росте цен на свои товары. Участники рынка связывают это с удорожанием кормов, растущими издержками переработчиков молока, девальвацией рубля и общей инфляцией. Однако некоторые эксперты полагают, что причины подорожания «молочки» могут быть и другими. Насколько оправданы подобные предположения — в материале NEWS.ru.

Больше и дороже

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), стоимость импортных товаров в РФ за год в среднем выросла на 15%. Из товаров, объём поставок которых превышает $1 млрд в год, сильнее всех подорожало пальмовое масло (на 59%). При этом за год его импорт вырос на 7,2% до 1,099 млн тонн, а в стоимостном выражении — на 60,2%.

Только в декабре цена «пальмы» выросла по отношению к средней цене 2021 года на 18,2%, напоминает доктор экономических наук Никита Кричевский, предполагая, что «в этом и секрет предупреждения молочников о грядущем подорожании их продукции».

О нём СМИ узнали в конце января. В частности, один из крупнейших производителей молочных продуктов в России — Danone (компании принадлежат бренды «Простоквашино» и «Активиа») уведомил ретейлеров об удорожании части ассортимента почти на 10% с февраля. Компания мотивирует это тем, что цены на биржевые молочные продукты в декабре 2021 года достигли максимальных значений, что сказалось и на российском рынке. Например, масло жирности 72,5% за год подорожало на 45%, до 430 рублей за килограмм, а сухое обезжиренное молоко — на 35%, до 250 рублей за килограмм.

На увеличение себестоимости, которая в конечном счёте приведёт к изменению ценников, указала и компания Valio. Даже Минсельхозу пришлось признать очевидное и очень вероятное: дальнейшее подорожание «молочки» неизбежно. Правда, в ведомстве подчеркнули, что там не ждут «резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году».

По данным Росстата, в 2021 году молоко и молочные напитки подорожали на 9,8%, сливочное масло — на 12,3%, при том что инфляция составила 8,6%. Для сдерживания цен в 2021 году вице-премьер РФ Виктория Абрамченко уже поручила проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли.

Полагаем, что им срочно нужно выдать госсубсидии, иначе обанкротятся. И да, казённые деньги пойдут иностранным производителям из Малайзии и Индонезии, то есть, частично в бюджеты этих стран, — пишет Кричевский в своём Telegram-канале .

Дело в том, что Малайзия и Индонезия — главные страны-экспортёры пальмового масла (на них приходится порядка 84% всего производимого в мире продукта). Из-за коронакризиса возник дефицит рабочей силы и объёмы производства в этих странах существенно сократились. При этом Китай и Индия — главные потребители пальмового масла — стали наращивать импорт. Это привело к истощению запасов продукта в Малайзии. Как итог — цены на «пальму» взлетели. В начале января его стоимость на бирже достигла 961 доллара за тонну, что является самым высоким показателем с августа 2011 года.

Мировое потребление пальмового масла оценивается в 75 млн тонн в год. Оно широко применяется в пищевой промышленности. В частности, его используют в производстве шоколадных и кондитерских изделий, выпечки, фастфуда, колбасы, чипсов, молочных продуктов и детского питания.

В разгар пандемии из-за закрытых кафе и ужесточения контроля за производством молочной продукции Россия снизила импорт пальмового масла и его фракций на 3,4% (до 1,025 млн тонн). Последний раз подобное снижение ввоза наблюдалось в 2014 году — тогда импорт сократился на 5% на фоне резкого падения курса рубля.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему растёт импорт

Чем можно объяснить рост импорта масла в 2021 году? Можно предположить, что беднеющие россияне (с тем, что платёжеспособность населения падает, вряд ли кто-то будет спорить) стали заменять в своей продуктовой корзине качественные продукты на более дешёвые аналоги — те, что содержат заменители молочного жира. А возможно, недобросовестные производители стали чаще использовать пальмовое мало, дабы сдержать рост цен на свою продукцию. Об этом косвенно может свидетельствовать снижение темпов роста производства молока (с 5,8% в 2020 году до 0,5% в 2021 году).

Рост импорта пальмового масла может быть за счёт наращивания производства более дешёвой продукции в кондитерском и хлебобулочном секторах рынка, полагает директор научно-исследовательского института продовольственной безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Ананьев. По его словам, он также может быть связан с увеличением потребности молокосодержащих продуктов с заменителями молочного жира из-за падения доходов населения.

По словам директора департамента по связям с общественностью и государственными органами Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Марии Жебит, доля использования пальмового масла молочным сектором составляет лишь 10-12% от общего объёма этого сырья. Основной объём (около 30%) использует кондитерская индустрия.

По оценкам «Союзмолока», доля фальсифицированной продукции, где неправомерно используется заменители молочных жиров, с 2014 года сократилась в три раза. Это произошло в том числе благодаря запуску системы «Меркурий», которая позволила отслеживать то, как производятся молочные продукты и как они попадают на полки магазинов и торговых сетей. Позитивное влияние на рынок оказало изменение требований к наименованию продуктов.

У нас, например, теперь нет «сырного продукта», а есть «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведённый по технологии сыра». У потребителя исчезает ассоциация с молочной категорией, — рассказывает Жебит.

Прямой связи с динамикой рынка пальмового масла в «молочке» нет, так количество суррогата с его использованием, по разным оценкам, не выходит за пределы 10%, соглашается доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

А после ввода системы «Меркурий» и требования разделять на полках товары с молочными и растительными жирами, «вкачивать» в творог и сыры пальмовое масло стало ещё сложнее, — объясняет эксперт.

Изменения в маркировке продукции также привели к падению спроса на молочные продукты c растительными заменителями жиров (в числе которых и пальмовое масло). Россияне и правда стали потреблять меньше продуктов с заменителями молочного жира и отказываются, например, от сырных продуктов в пользу традиционных сыров, продолжает Жебит. Это же касается товаров, произведённых по технологии творога, сметаны и т.п.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему растут цены

Цены на молочные продукты растут на фоне роста себестоимости как сырья, так и готовой продукции. В среднем себестоимость производства литра молока в прошлом году выросла на 15-16%. Заметно увеличилась себестоимость и в части переработки — на 14-16% в зависимости от категории молочной продукции, отмечает Жебит.

Основными драйверами роста себестоимости в течение последних лет выступают корма, заработная плата, девальвация национальной валюты, минеральные удобрения, электроэнергия, дизельное топливо и общая инфляция, — перечисляет собеседница NEWS.ru.

Так, цена жмыхов за год выросла на 48%, комбикормов для крупного рогатого скота — на 25%, фуражного зерна — на 20%, некоторые минеральные удобрения выросли в цене более чем на 100%. Серьёзно подорожала упаковка.

При этом молоко и молочная продукция относятся к социально-значимой категории товаров, и производителю не так-то просто переложить рост себестоимости продукции в цену товара, особенно в условиях сокращения реально располагаемых доходов населения.

До сих пор производители предпочитали жертвовать собственной рентабельностью, но сохранять потребление, однако в 2022 году у многих запас прочности закончился, признаёт представительница «Союзмолока». И сложившаяся ситуация будет неизбежно оказывать давление на цены.

Весь прошлый год производители молочных продуктов постепенно уменьшали свою прибыль, чтобы не повышать цены «на полке», добавляет Черников. Но делать это бесконечно невозможно, поэтому под конец года начался ценовой рост, который в 2022 году обязательно продолжится. Проблема и в том, что молочная отрасль довольно сильно привязана к импорту (например, закваска для производства сыров), поэтому, как опасается эксперт, какое-нибудь очередное решение ЦБ в сфере кредитно-денежной политики может разбалансировать ситуацию ещё больше.