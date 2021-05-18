Зафиксирован рекордный приток биткоина на криптобиржи

https://static.news.ru/photo/667f9124-b891-11eb-a34a-96000091f725_660.jpg Фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крупнейший с марта прошлого года приток биткоинов зафиксирован на криптовалютных биржах. Только за один час 18 мая на криптобиржи было переведено 22,9 тысячи биткоинов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Glassnode.

Капитализация биткоина сократилась до $742 млрд, а его доля на рынке цифровых активов составляет 38%, — говорится в отчёте.

Аналитик Уильям Клемент сообщил, что за последние двое суток приток биткоинов на криптобиржу Binance оказался крупнейшим за всю историю этой площадки — было переведено 35 тысяч биткоинов на $1,38 млрд. На этом фоне стоимость биткоина утром 19 мая на этой криптобирже обновила трёхмесячный минимум на отметке в $38,6 тысяч. За сутки его цена опустилась на 12%.

Снижение котировок биткоина началось ещё вечером 18 мая на фоне криптовалютного запрета в Китае. Пекин ранее объявил, что криптовалюты не могут использоваться в качестве платёжного средства. Криптовалюта Etherium потеряла ещё больше биткоина — 16,6%, опустившись до $2,95 тысячи.

Запрет на использование криптовалюты в качестве платёжного средства действует и в России, однако позиция Китая более значима для рынка, так как на эту страну приходится существенная доля майнинга и производства оборудования для него.