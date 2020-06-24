«Яндекс» начал переговоры о выкупе доли Uber в «Яндекс.Такси»

https://static.news.ru/photo/f0d514a6-b622-11ea-8f10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский сообщил, что компания начала переговоры о выкупе доли Uber Technologies в «Яндекс.Такси».

Мы на постоянной связи по Uber в рамках нашего бизнеса «Яндекс.Такси», и мы, разумеется, находимся в активном диалоге. На сегодняшний день нет ничего необратимого, или в процессе, но я думаю, что мы очень заинтересованы в увеличении этой доли и получении полного контроля над этим активом. Я думаю, что это вопрос того, сможем ли мы договориться по цене, — цитирует его РИА Новости.

Первые сообщения о планах интернет-компании по выкупу доли появились в начале июня 2020 года. Uber оценивает свои активы в сервисе заказа такси в $1,24 млрд.

В марте 2020 года сервис «Яндекс.Такси» запустил доставку безрецептурных лекарств. В частности, препараты можно заказать из аптек «Апрель», «36,6», «Горздрав», ГК «ЭркаФарм», «Фармаимпекс», «Невис», а также напрямую от производителей Alium, «Полисорб», «Инфамед».

NEWS.ru передавал ранее, что американский телеканал Showtime объявил о начале работы над сериалом, рассказывающим историю создания компании Uber. В основу сюжета ляжет книга Super Pumped: Battle for Uber.