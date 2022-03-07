Вслед за газом исторический максимум обновила цена на палладий

Стоимость палладия в ходе торговой сессии на бирже Comex (часть Группы Чикагской товарной биржи) поставила новый рекорд и достигла $3,4 тыс. за тройскую унцию. На данный момент (13:00 мск) её стоимость составляет $3323,5. Подорожание объясняется опасениями, связанными с потенциальным прекращением экспорта вещества из России.

По состоянию на 11:35 мск цена драгметалла выросла на 14,01%, до $3,409 тыс. за унцию.

Россия является крупнейшим поставщиком палладия на рынок: её доля оценивается примерно в 40% от общемирового оборота. В связи с ситуацией на Украине трейдеры опасаются проблем с логистикой, поскольку драгметалл перевозится с помощью самолётов, а также санкционных ограничений на торговлю с РФ.

Сегодня утром фьючерсы на европейском рынке газа также обновили исторические рекорды. Так, за несколько часов работы биржи максимум обновлён несколько раз. На данный момент преодолена отметка в $3700 за тысячу кубометров, о чём свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ранее Минторг США добавил более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений против РФ, который вступит в силу 9 марта. Представители ведомства отметили, что деятельность этих субъектов противоречит интересам внешней политики и национальной безопасности США.