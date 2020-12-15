В Toyota намерены с электромобилем обогнать Tesla

Японская компания Toyota в 2021 году собирается представить электромобиль с твердотельным аккумулятором. Новая технология должна помочь автогиганту обогнать Tesla, чья рыночная капитализация превышает $600 млрд, и стать лидером рынка.
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Электромобили японской компании будут иметь запас хода более чем в два раза превышающий ход электрокаров на литийионных батареях. При этом кузов предусмотрен компактный.
Ранее NEWS.ru сообщал, что предприниматель Илон Маск поставил перед сотрудниками компании Tesla задачу нарастить на 17% выпуск электромобилей в четвёртом квартале. Маск хочет добиться «исторически важной цели» — выпустить за год полмиллиона электромобилей. С начала года Tesla выпустила 330 тысяч машин.