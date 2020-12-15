В Toyota намерены с электромобилем обогнать Tesla

https://static.news.ru/photo/034f309a-3f4d-11eb-93c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand/Gelhot/Global Look Press

Японская компания Toyota в 2021 году собирается представить электромобиль с твердотельным аккумулятором. Новая технология должна помочь автогиганту обогнать Tesla, чья рыночная капитализация превышает $600 млрд, и стать лидером рынка.

Об этом сообщает Nikkei Asia. Издание отмечает, что аккумулятор у электромобиля Toyota позволит преодолеть расстояние в 500 км без остановки, на его полную зарядку будет требоваться 10 минут.

Электромобили японской компании будут иметь запас хода более чем в два раза превышающий ход электрокаров на литийионных батареях. При этом кузов предусмотрен компактный.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предприниматель Илон Маск поставил перед сотрудниками компании Tesla задачу нарастить на 17% выпуск электромобилей в четвёртом квартале. Маск хочет добиться «исторически важной цели» — выпустить за год полмиллиона электромобилей. С начала года Tesla выпустила 330 тысяч машин.